Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
-5° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
2 часа назад

Линекер подшутил над «Челси» после нулевой ничьей с «Фулхэмом»

Евро-футбол.Ру

Бывший английский футболист, а ныне телеведущий и публичная личность Гари Линекер подшутил над «Челси» после нулевой ничьей в матче с «Фулхэмом» в рамках АПЛ.

Линекер подшутил над «Челси» после нулевой ничьей с «Фулхэмом»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Если в «Челси» готовы потратить летом большие деньги на новых игроков, они могут стать угрозой», - написал Линекер в своих соцсетях.

Речь идёт, разумеется, про большие трансферные затраты лондонцев этой зимой. Самой крупной покупкой «синих» стал аргентинский хавбек Энцо Фернандес – 121 млн евро, на восходящую звезду украинского футбола боссы «Челси» потратили 100 млн евро с учётом бонусов.

После сегодняшнего матча «Челси» временно поднялся на девятое место в АПЛ, «Фулхэм» - шестой. Разумеется, до субботних и воскресных матчей чемпионата Англии.

Футбол,АПЛ,Энцо Фернандес,Гари Линекер,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители