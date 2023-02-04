"Надо показать психиатрам": Кокорина осудили за его слова о тюрьме

Публицист и ведущий Сергей Стиллавин осудил российского футболиста кипрского "Ариса" Александра Кокорина , который заявил, что каждый настоящий мужчина должен хотя бы раз отсидеть в тюрьме.

"Кокорин заявил, что "каждый нормальный парень или мужчина должен отсидеть". То есть не сидел — не мужик? Это та самая пропаганда криминальной романтики, которая с 2020 года карается 12-тью годами зоны? Или "другоэ"? Надо бы показать его психиатрам, чтобы те дали заключение, почему 31-летний человек убежден, будто для становления мужчины необходимо преступить закон?" — написал публицист в Telegram-канале.

В октябре 2018 года Павел Мамаев, а также братья Кокорины и их друг Александр Протасовицкий стали фигурантами уголовного дела о двух драках в центре Москвы. Кокорин в одном из заведений Москвы ударил стулом главу департамента Минпромторга Дениса Пака, нанеся ему черепно-мозговую травму. В мае 2019 года их приговорили к реальным срокам заключения. Мамаев и Протасовицкий получили по 1 году и 5 месяцам колонии общего режима, братья Кокорины — по 1,5 года. В сентябре 2019 года их выпустили по УДО.