​Нойер уверен в возвращении в сборную Германии

«Уверен, что смогу вернуться в сборную Германии. Что касается конкуренции, то играть будет тот, кто будет лучше. Если я хочу продолжать играть за сборную, то я должен быть лучше конкурентов», - сказал Нойер, чьи слова приводит The Athletic.