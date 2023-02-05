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1 час назад

Полузащитник «Сочи» Батырев рассказал, что многому учится у Бердыева

Матч ТВиещё 10

Полузащитник «Сочи» Амир Батырев поделился впечатлениями от работы с новым главным тренером клуба Курбаном Бердыевым.

Полузащитник «Сочи» Батырев рассказал, что многому учится у Бердыева
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Мне очень нравится работать с Бердыевым. Я многому учусь у Курбана Бекиевича. Стараюсь выполнять все требования. Я слышал много хорошего о нашем тренере. Мы уделяем достаточно времени тактике, деталям и концентрации. Мне он часто подсказывает: указывает, где я могу быть лучше, — цитирует Батырева «Чемпионат».

«Сочи» во втором туре Winline Зимнего кубка РПЛ сыграет с «Ростовом», «Краснодар» — со «Спартаком». Встречи пройдут 6 февраля и начнутся в 17:00 и 20:00 соответственно. Прямые трансляции всех игр турнира смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Российский футбольный сезон возобновится 22 февраля матчами ФОНБЕТ Кубка России. 3 марта продолжится розыгрыш МИР РПЛ.

Прямые трансляции матчей РПЛ и Кубка страны смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Футбол,Курбан Бердыев,Фонбет,Спартак,
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