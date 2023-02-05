Полузащитник «Сочи» Батырев рассказал, что многому учится у Бердыева

— Мне очень нравится работать с Бердыевым. Я многому учусь у Курбана Бекиевича. Стараюсь выполнять все требования. Я слышал много хорошего о нашем тренере. Мы уделяем достаточно времени тактике, деталям и концентрации. Мне он часто подсказывает: указывает, где я могу быть лучше, — цитирует Батырева «Чемпионат».