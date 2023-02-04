Футболисты клубов 2Drots (Россия) и Top Team (Киргизия) устроили на поле массовую драку. Инцидент имел место во время медиатурнира, проходящего в Астане, сообщает РИА Новости.
Матч команд получился напряженным, во втором тайме игроки затеяли потасовку, которая переросла в массовую драку. На поле выбежали тренеры и запасные игроки, они пытались разнять драчунов, однако побоище не прекращалось.
В итоге арбитр удалил сразу нескольку футболистов, продемонстрировав им красные карточки. Игроки киргизского клуба остались недовольны таким исходом и покинули поле в знак протеста. Команде было засчитано техническое поражение.
Ранее любительская команда 2Drots стала победительницей второго сезона российской Медийной футбольной лиги.
Кроме того, в Кубке России по футболу медиакоманда уступила ивановскому «Текстильщику» (1:1, 3:5 по пенальти).