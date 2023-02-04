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25 минут назад

Каррера заявил, что Головин мог бы усилить любой топ-клуб Европы

Спорт день за днемиещё 3

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о будущем полузащитника «Монако» Александра Головина.

Каррера заявил, что Головин мог бы усилить любой топ-клуб Европы
Фото: EPA / VOSTOCK PhotoEPA / VOSTOCK Photo

«В «Монако» Головин окреп и полностью адаптировался к европейскому футболу. В ближайшие годы перед ним будут открыты все двери. Прямо сейчас Александр – лучший российский футболист и ключевой игрок в составе «Монако». Думаю, Головин уже достоин повышения в классе. Он усилит любой топ-клуб», – приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Головин выступает за «Монако» с 2018 года после перехода из ЦСКА. Вместе с командой он дважды становился бронзовым призером чемпионата Франции, а также один раз доходил до финала Кубка страны. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне Лиги 1 россиянин провел 20 матчей, в которых забил четыре гола и сделал пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость спортсмена в 22 млн евро.

Сегодня агент хавбека Александр Клюев заявил, что к россиянину проявляет интерес «Боруссия». Дортмундский клуб набрала 37 очков в 19 матчах сезона Бундеслиги-2022/23 и располагается на третьей позиции в турнирной таблице после «Униона» и «Баварии».

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