Каррера заявил, что Головин мог бы усилить любой топ-клуб Европы

«В «Монако» Головин окреп и полностью адаптировался к европейскому футболу. В ближайшие годы перед ним будут открыты все двери. Прямо сейчас Александр – лучший российский футболист и ключевой игрок в составе «Монако». Думаю, Головин уже достоин повышения в классе. Он усилит любой топ-клуб», – приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Головин выступает за «Монако» с 2018 года после перехода из ЦСКА. Вместе с командой он дважды становился бронзовым призером чемпионата Франции, а также один раз доходил до финала Кубка страны. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне Лиги 1 россиянин провел 20 матчей, в которых забил четыре гола и сделал пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость спортсмена в 22 млн евро.