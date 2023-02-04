Гол Месси принес победу «Пари Сен-Жермену» над «Тулузой»

Парижане одержали волевую победу и продолжают лидировать в чемпионате.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Пари Сен-Жермен» одержал волевую победу над «Тулузой» в матче 22-го тура чемпионата Франции. Встреча на Парк-де-Пренс завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Счет открыли гости, на 20-й минуте отличился Бранко ван ден Бомен. Затем голы Ашрафа Хакими (38) и Лионеля Месси (58) принесли волевую победу «ПСЖ».

«ПСЖ» набрал 54 очка и продолжает лидировать в чемпионате Франции, опережая на восемь очков «Марсель», «Тулуза» с 29 очками занимает 10-е место.

В 23-м туре 11 февраля парижане отправятся в гости к «Монако», а днем позже «Тулуза» примет «Ренн».

Чемпионат Франции. 22-й тур.

«Пари Сен-Жермен» - «Тулуза» - 2:1 (1:1)