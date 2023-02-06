Зарема вновь потроллила "Зенит"

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поддержала отказ ульяновской «Волги» от переноса матча Кубка России в «Зенитом» на арену в Санкт-Петербурге.
«Спасибо Ульяновску за принципиальность. Надеюсь, команда покажет характер на поле! Конечно, я буду болеть в этой встрече за «Волгу». А «Зенит» пусть угощает своих болельщиков бесплатным питанием. Это очень благородная футбольная практика — кормить бездомных», — передает слова Салиховой Sport24.
Напомним, что «Волга» должна провести свой четвертьфинальный матч против «Зенита» в Кубке России 25 февраля в Ульяновске. Петербуржский клуб предложил ульяновскому заявить «Газпром Арену» в качестве резервного стадиона. После новости о возможном переносе супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова призвала «Волгу» не поддаваться «Зениту».
Вчера в ульяновском клубе ответили Зареме и пригласили ее на матч против сине-бело-голубых.
Матчи Кубка России стартуют 22 февраля. Первыми в борьбу вступают команды из Пути РПЛ.
«Волга» выступает в Первой лиге. После 20 туров команда располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата.