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1 час назад

Зарема вновь потроллила "Зенит": кормить бездомных - благородная футбольная практика

Газета.Ruиещё 9

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поддержала отказ ульяновской «Волги» от переноса матча Кубка России в «Зенитом» на арену в Санкт-Петербурге.

Зарема вновь потроллила "Зенит"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Спасибо Ульяновску за принципиальность. Надеюсь, команда покажет характер на поле! Конечно, я буду болеть в этой встрече за «Волгу». А «Зенит» пусть угощает своих болельщиков бесплатным питанием. Это очень благородная футбольная практика — кормить бездомных», — передает слова Салиховой Sport24.

Напомним, что «Волга» должна провести свой четвертьфинальный матч против «Зенита» в Кубке России 25 февраля в Ульяновске. Петербуржский клуб предложил ульяновскому заявить «Газпром Арену» в качестве резервного стадиона. После новости о возможном переносе супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова призвала «Волгу» не поддаваться «Зениту».

Вчера в ульяновском клубе ответили Зареме и пригласили ее на матч против сине-бело-голубых.

Матчи Кубка России стартуют 22 февраля. Первыми в борьбу вступают команды из Пути РПЛ.

«Волга» выступает в Первой лиге. После 20 туров команда располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата.

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