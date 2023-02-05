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1 час назад

Главный тренер «Рубина» признался, что не любит, когда его игроки идут в подкаты

Матч ТВ

Главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев рассказал «Матч ТВ», что в команде стараются снизить число подкатов на тренировках и в матчах.

Главный тренер «Рубина» признался, что не любит, когда его игроки идут в подкаты
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Уткульбаев возглавил «Рубин» в ноябре прошлого года, придя на смену Леониду Слуцкому. После 20 туров казанцы занимают в таблице МЕЛБЕТ Первой Лиги третье место. Отставание от лидирующей «Балтики» составляет 4 очка.

— Как насчет ограничений бытового плана в «Рубине»? Распорядок, сладкое, яйца и все такое?

— По питанию мы внесли небольшие коррективы, но эта тема больше про профессионализм. Что касается быта, мне проще заранее объявить что то жесткое, чем психовать, увидев это в рабочем процессе. Что именно? Допустим, не люблю опоздания. О телефонах в автобусе на игру говорить излишне, это повсеместное правило, внесенное в клубное положение о штрафах. Возвращаясь к футболу — не люблю подкаты, — сказал Уткульбаев «Матч ТВ».

— Серьезно?

— Вполне. И на тренировках, и в игре. В моем понимании этот элемент имеет право на применение, если он гарантированно не приведет к фолу даже после просмотра VAR. Красные карточки — непозволительная роскошь в современном футболе, как и необязательные штрафные на нашей половине поля. Снижаем число подкатов на тренировках и в матчах еще и с целью избежать травм.

— «Оренбург» убирает за собой гостевые раздевалки. Есть подобное в ваших планах?

— А японцы, с которыми пересекался в молодежном футболе, собирают мусор вообще на всей территории, где размещались. До такого, думаю, пока не дойдем, есть персонал, обязанный за этим следить. Но и бардак за собой оставлять не станем. В перечне клубных штрафов, к примеру, запрет бросать на пол футболку или манишку. Экипировка должна складываться в определенное место, уважительное отношение к форме клуба и сотрудникам, поддерживающим порядок, строго обязательно.

Сезон в Первой лиге возобновится 5 марта. Прямые трансляции матчей смотрите на телеканале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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