Главный тренер «Рубина» признался, что не любит, когда его игроки идут в подкаты

— По питанию мы внесли небольшие коррективы, но эта тема больше про профессионализм. Что касается быта, мне проще заранее объявить что то жесткое, чем психовать, увидев это в рабочем процессе. Что именно? Допустим, не люблю опоздания. О телефонах в автобусе на игру говорить излишне, это повсеместное правило, внесенное в клубное положение о штрафах. Возвращаясь к футболу — не люблю подкаты, — сказал Уткульбаев «Матч ТВ».