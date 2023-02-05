Гришин покинул пост главного тренера хоккейного клуба "Спартак"

Игорь Гришин покинул пост главного тренера московского хоккейного клуба "Спартак". Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба красно-белых.

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Гришин покинул пост главного тренера "Спартака" по собственному желанию, руководство красно-белых приняло отставку специалиста. Исполняющим обязанности главного тренера команды будет Алексей Заварухин, который был ассистентом в штабе Гришина. Эта отставка стала второй в "Спартаке" с начала сезона: 10 ноября пост главного тренера московской команды покинул Борис Миронов.

После ухода Миронова исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" также был назначен Заварухин, под его руководством красно-белые провели один матч в регулярном чемпионате Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором со счетом 2:1 обыграли московский ЦСКА. Гришин руководил "Спартаком" с 12 ноября.

В июне 2022 года Гришин возглавил "Химик" из Воскресенска, выступающий во Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). За 21 матч в нынешнем сезоне команда под его руководством забросила 82 шайбы. Ранее Гришин также работал в качестве тренера в командах Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Красная Армия" из Москвы и "Толпарь" из Уфы", клубе "Рязань" из ВХЛ и в юниорской сборной России. В пресс-службе "Спартака" отметили, что после ухода с поста главного тренера красно-белых Гришин вернется в "Химик".