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1 час назад

В «ПСЖ» не видят причин для критики Неймара

Чемпионат.comиещё 1

Спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос похвалил нападающего команды Неймара.

В «ПСЖ» не видят причин для критики Неймара
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Правда в том, что с тех пор, как я пришел в «ПСЖ», мне не за что критиковать Неймара. Он всегда вовремя приходит на тренировки, всегда с хорошим настроением. Этот Неймар — невероятный», — приводит слова Кампоса Telefoot.

31-летний Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за € 222 млн. Этот трансфер продолжает оставаться самым дорогим в истории футбола. В нынешнем сезоне бразильский нападающий в 25 матчах забил 17 голов и отдал 15 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года. Сегодня, 5 февраля, Неймару исполнился 31 год.

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