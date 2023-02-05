В «ПСЖ» не видят причин для критики Неймара

«Правда в том, что с тех пор, как я пришел в «ПСЖ», мне не за что критиковать Неймара. Он всегда вовремя приходит на тренировки, всегда с хорошим настроением. Этот Неймар — невероятный», — приводит слова Кампоса Telefoot.