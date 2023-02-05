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1 час назад

В «ПСЖ» прокомментировали срыв аренды Хакима Зиеша из «Челси»

Чемпионат.comиещё 2

Спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос рассказал, что клуб сделал всё возможное для оформления арендного соглашения с «Челси» по полузащитнику Хакиму Зиешу.

В «ПСЖ» прокомментировали срыв аренды Хакима Зиеша из «Челси»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Зиеш? Мы сделали все. Но, как и со всеми трансферами, все три стороны должны отработать на высшем уровне. Это сделал «ПСЖ», сам Зиеш, но, к сожалению, в последний момент не «Челси», — приводит слова Кампоса Telefoot.

Напомним, в последний день трансферного окна «Челси» и «ПСЖ» договорились о переходе марокканского футболиста в стан парижан на правах аренды, однако трансфер так и не был осуществлён из-за просроченного дедлайна. В «ПСЖ» обвинили в срыве перехода Зиеша «Челси», руководство которого специально допускало ошибки в документах, чтобы удержать марокканца. Парижский клуб выступил с апелляцией, которая была отклонена.

Футбол,Хаким Зиеш,
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