Пименов назвал секрет успеха Хвичи в "Наполи"

«Очень рад за Хвичу, так как он в общем то перешел в Серию А из РПЛ и получается, что рекламирует наш чемпионат. В чем причины его успехов в «Наполи»? Спаллетти использует лучшие качества игрока. То есть это атака, плюс «Наполи» играет в быстрый и динамичный футбол. Само собой, психология на высшем уровне, и у команды все получается», — передает слова Пименова «Матч ТВ».