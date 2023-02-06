Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+7° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
1 час назад

Пименов назвал секрет успеха Хвичи в "Наполи"

Газета.Ruиещё 3

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов порассуждал о причинах успеха грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

Пименов назвал секрет успеха Хвичи в "Наполи"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Очень рад за Хвичу, так как он в общем то перешел в Серию А из РПЛ и получается, что рекламирует наш чемпионат. В чем причины его успехов в «Наполи»? Спаллетти использует лучшие качества игрока. То есть это атака, плюс «Наполи» играет в быстрый и динамичный футбол. Само собой, психология на высшем уровне, и у команды все получается», — передает слова Пименова «Матч ТВ».

Экс-игрок «Рубина» Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле 2022 года года из «Динамо» (Батуми). В марте футболист направился из казанской команды в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже «Рубин» сообщил о приостановке контракта с нападающим.

Вчера в матче против «Специи» Кварацхелия забил гол, который и стал победным. «Наполи» лидирует в чемпионате Италии с отрывом в 16 очков.

Сейчас на счету Хвичи уже восемь голов и девять результативных передач в 17 матчах чемпионата. Он является лидером Серии А по числу ассистов. Также 2+3 грузин добавил в Лиге чемпионов.

Футбол,Руслан Пименов,СБОРНАЯ РОССИИ,Динамо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители