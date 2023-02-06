Пименов назвал секрет успеха Хвичи в "Наполи"

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов порассуждал о причинах успеха грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии в «Наполи».
«Очень рад за Хвичу, так как он в общем то перешел в Серию А из РПЛ и получается, что рекламирует наш чемпионат. В чем причины его успехов в «Наполи»? Спаллетти использует лучшие качества игрока. То есть это атака, плюс «Наполи» играет в быстрый и динамичный футбол. Само собой, психология на высшем уровне, и у команды все получается», — передает слова Пименова «Матч ТВ».
Экс-игрок «Рубина» Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле 2022 года года из «Динамо» (Батуми). В марте футболист направился из казанской команды в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже «Рубин» сообщил о приостановке контракта с нападающим.
Вчера в матче против «Специи» Кварацхелия забил гол, который и стал победным. «Наполи» лидирует в чемпионате Италии с отрывом в 16 очков.
Сейчас на счету Хвичи уже восемь голов и девять результативных передач в 17 матчах чемпионата. Он является лидером Серии А по числу ассистов. Также 2+3 грузин добавил в Лиге чемпионов.