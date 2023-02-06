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28 минут назад

"Локомотив" вновь отказался от предложения "Бешикташа" по Баринову

Газета.Ruиещё 2

Московский «Локомотив» отказался отпускать Дмитрия Баринова в «Бешикташ». Об этом сообщает «Рейтинг букмекеров».

"Локомотив" вновь отказался от предложения "Бешикташа" по Баринову
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как утверждает источник, очередной раунд переговоров между «Локомотивом» и «Бешикташем» по российскому полузащитнику Дмитрию Баринову ни к чему не привел. Турецкая сторона остановилась на сумме в пять миллионов евро и не готова предложить больше. «Локомотив», в свою очередь, отказался отпускать 26-летнего полузащитника, так как рассчитывает получить больше.

Отмечается, что шансы на переход россиянина в турецкий клуб минимальны из-за того, что трансферное окно закрывается уже через два дня.

Напомним, что в турецком чемпионате выступают два игрока сборной России — полузащитник Магомед Оздоев и защитник Федор Кудряшов.

СМИ ранее сообщали, что «Локомотив» готов рассмотреть предложения о продаже Баринова за €15 млн. В нынешнем сезоне футболист сыграл 20 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Перед возобновлением сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Локомотив» находится на 14-й строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 13 очков после 17 игр.

Футбол,Дмитрий Баринов,Магомед Оздоев,Федор Кудряшов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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