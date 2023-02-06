Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+7° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
1 час назад

Мостовой: пусть Слуцкий будет аккуратнее в выражениях. Работой доказал, что он — посмешище

Чемпионат.comиещё 2

Бывший российский футболист Александр Мостовой отреагировал на высказывания известного тренера Леонида Слуцкого, который сравнил экс-игрока с фриком и назвал его посмешищем.

Мостовой: пусть Слуцкий будет аккуратнее в выражениях
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Боже, дожил! Про Слуцкого давно всем всё известно. Пускай будет аккуратнее в выражениях, потому что куча людей может захотеть накидать ему подобных выражений — ему это точно не понравится.

Скорее он своей внешностью подходит под определение фрика. А своей работой в последние годы он сам доказал, что является посмешищем. Своим высказыванием он оскорбляет людей, которые играли в футбол и многого добились. Пусть лучше попробует нажонглировать мячом хотя бы пять раз и выложит в «Плюшки», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Футбол,Егор Кабак,Александр Мостовой,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители