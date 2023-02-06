Федотов объяснил причины спада ЦСКА

— Не реализовали кучу моментов, а нам забивали не обязательно игровые. Один удар в конце матча с «Нижним» все решил, это самая неудачная игра. Да и в выездном матче мы при 2:0 имели еще три убойных момента, в том числе момент Заболотного уже при 2:2. Такие надо забивать.



С «Динамо» имели достаточное преимущество по всем компонентам: доминировали, создавали, прессинговали и в принципе могли все решить в первые полчаса. С тем же «Спартаком» — полное доминирование, могли также закрывать матч. Не вижу в этом плане какого то провала. Но всегда спрашиваем с себя. Значит, не дали правильный посыл команде.