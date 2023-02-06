Гендиректор «Рубина» о ЧП в Турции: «Команду землетрясение никак не задело»

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов сообщил «Матч ТВ», что землетрясение в Турции никак не сказалось на казанской команде.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник на юго востоке Турции. Эпицентром происшествия стала провинция Кахраманмараш, подземные толчки затем ощущались в разных регионах страны. По последним данным, общее число погибших в Турции превысило 280 человек. «Рубин» в воскресенье завершил тренировочный сбор в Белеке.
— С командой все в порядке. Пишут, что часть «Рубина» не смогла улететь из Турции? Все, кто летел через Москву, улетели спокойно. У двух трех администраторов были билеты в Казань через Стамбул, их рейсы перенесли. Кто то из них решил остаться, кто то ждет — смогут улететь или нет. Но глобально никаких проблем нет. Команду в целом это никак не задело. Она находилась в другом регионе, — сказал Айбатов «Матч ТВ».
«Рубин» занимает третье место в турнирной таблице МЕЛБЕТ Первой лиги, набрав 37 очков.
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