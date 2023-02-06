Гендиректор «Рубина» о ЧП в Турции: «Команду землетрясение никак не задело»

— С командой все в порядке. Пишут, что часть «Рубина» не смогла улететь из Турции? Все, кто летел через Москву, улетели спокойно. У двух трех администраторов были билеты в Казань через Стамбул, их рейсы перенесли. Кто то из них решил остаться, кто то ждет — смогут улететь или нет. Но глобально никаких проблем нет. Команду в целом это никак не задело. Она находилась в другом регионе, — сказал Айбатов «Матч ТВ».