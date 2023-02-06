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37 минут назад

Бракамонте поставил Семака на второе место после Марадоны

Газета.Ru

Бывший аргентинский нападающий «Москвы», «Терека» и «Ростова» Эктор Бракамонте поделился мнением о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке. Его слова передает Telegram-канал «Панк инсайд».

Аргентинец Бракамонте поставил Семака на второе место после Марадоны
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я играл вместе с Семаком. Я всегда говорил: «Для меня Семак — второй после Марадоны, с кем я играл. Он всегда был во всем первым. Надо бегать — бежит, надо бороться — борется, надо забить — забивает. Надо пойти пить пиво — он первым идет пить пиво».

Он очень добрый человек, много помогал. Семак очень хорошо играл, он очень хороший человек, а сейчас и очень хороший тренер», — сказал Бракамонте.

Сергей Семак в качестве игрока становился чемпионом России в составе ЦСКА, «Рубина» и «Зенита» — дважды. В составе сборной России на Евро-2008 доходил до полуфинала турнира.

С 2018 года Семак возглавляет «Зенит». За это время клуб четыре раза выигрывал Российскую премьер-лигу (РПЛ), один раз — Кубок России и трижды Суперкубок страны.

После 17 туров РПЛ сине-бело-голубые продолжают лидировать. Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым «Спартак» на шесть очков. Тройку лидеров замыкает «Ростов» Валерия Карпина. Отставание от «Спартака» составляет одно очко.

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