Аргентинец Бракамонте поставил Семака на второе место после Марадоны

«Я играл вместе с Семаком. Я всегда говорил: «Для меня Семак — второй после Марадоны, с кем я играл. Он всегда был во всем первым. Надо бегать — бежит, надо бороться — борется, надо забить — забивает. Надо пойти пить пиво — он первым идет пить пиво».