Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
0° в 
USD 70.60EUR 76.03
Войти в почту
34 минуты назад

Президент «Баварии» проведёт встречу с Мануэлем Нойером, чтобы уладить конфликт

Чемпионат.comиещё 5

Президент «Баварии» Герберт Хайнер проведёт встречу с голкипером команды Мануэлем Нойером, чтобы обсудить с ним резонансное интервью, в котором игрок раскритиковал руководство мюнхенцев за увольнение тренера вратарей Тони Тапаловича. Встреча будет направлена на то, чтобы уладить этот конфликт.

Президент «Баварии» встретится с Мануэлем Нойером, чтобы уладить конфликт
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Для нас было совершенно непонятно, почему Нойер обратился к публике напрямую», — приводит слова Хайнера журналист Флориан Плеттенберг.

Ранее сообщалось, что после интервью отношения между Нойером и главным тренером «Баварии» Юлианом Нагельсманом испортились. Часть игроков клуба поддержала голкипера после его высказывания, однако на тренировочный процесс это не повлияло.

Футбол,Флориан Плеттенберг,Тони Тапалович,Герберт Хайнер,Мануэль Нойер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители