Президент «Баварии» встретится с Мануэлем Нойером, чтобы уладить конфликт

Президент «Баварии» Герберт Хайнер проведёт встречу с голкипером команды Мануэлем Нойером, чтобы обсудить с ним резонансное интервью, в котором игрок раскритиковал руководство мюнхенцев за увольнение тренера вратарей Тони Тапаловича. Встреча будет направлена на то, чтобы уладить этот конфликт.