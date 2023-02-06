«Факел» выступил с заявлением относительно последних событий в Турции

«Чудесно обстоят дела у команды в Турции. На нас никак не повлияли землетрясения. Абсолютно. У нас все нормально. Тренировочный процесс никак не нарушен? Никак ничего не повлияло. Нет ли у футболистов или тренеров паники? Нет. Я повторю: ситуация никак ни на что не повлияла», — рассказал пресс-атташе «Факела» Павел Горящев корреспонденту «Спорта День за Днем» Матвею МАКАРЕНКО.