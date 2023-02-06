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1 час назад

На «Факел» не повлияли землетрясения в Турции

Спорт день за днем

В Турции, где команда проводит зимний сбор, произошло несколько крупных землетрясений, которые повлекли за собой смерти около трех сотен людей.

«Факел» выступил с заявлением относительно последних событий в Турции
Фото: sportsdaily.rusportsdaily.ru

«Чудесно обстоят дела у команды в Турции. На нас никак не повлияли землетрясения. Абсолютно. У нас все нормально. Тренировочный процесс никак не нарушен? Никак ничего не повлияло. Нет ли у футболистов или тренеров паники? Нет. Я повторю: ситуация никак ни на что не повлияла», — рассказал пресс-атташе «Факела» Павел Горящев корреспонденту «Спорта День за Днем» Матвею МАКАРЕНКО.

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