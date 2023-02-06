Игроки и тренерский штаб ЦСКА не пострадали после землетрясения в Турции

Футболисты московского ЦСКА находятся в безопасности после землетрясения в Турции. Об этом сообщила клубная пресс-служба.
«У команды выходные между сборами в Анталье. Это не так далеко от эпицентра землетрясения. Жизни футболистов, тренерского штаба и работников клуба ничего не угрожает», — заявили в ЦСКА.
Армейский клуб также выразил соболезнования семьям пострадавших.
В понедельник на юге Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8, в результате которого погибли более 1300 граждан страны и соседней Сирии, ещё десятки людей оказались под завалами.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что только в его стране число погибших достигло по меньшей мере 912 человек, ещё 5 385 человек получили ранения.