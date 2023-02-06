Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+10° в 
USD 70.60EUR 76.03
Войти в почту
1 час назад

Игроки и тренерский штаб ЦСКА не пострадали после землетрясения в Турции

Betassist

Футболисты московского ЦСКА находятся в безопасности после землетрясения в Турции. Об этом сообщила клубная пресс-служба.

Игроки и тренерский штаб ЦСКА не пострадали после землетрясения в Турции
Фото: betassist.rubetassist.ru

«У команды выходные между сборами в Анталье. Это не так далеко от эпицентра землетрясения. Жизни футболистов, тренерского штаба и работников клуба ничего не угрожает», — заявили в ЦСКА.

Армейский клуб также выразил соболезнования семьям пострадавших.

В понедельник на юге Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8, в результате которого погибли более 1300 граждан страны и соседней Сирии, ещё десятки людей оказались под завалами.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что только в его стране число погибших достигло по меньшей мере 912 человек, ещё 5 385 человек получили ранения.

Футбол,Реджеп Эрдоган,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители