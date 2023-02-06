Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+10° в 
USD 70.60EUR 76.03
Войти в почту
1 час назад

Стало известно о привилегиях самого титулованного футболиста мира в тюрьме

Lenta.ru

Посетитель тюрьмы Brians 2, где находится обвиненный в изнасиловании бразилец Дани Алвес, рассказал об условиях содержания футболиста. Об этом сообщает Marca.

Стало известно о привилегиях Дани Алвеса в тюрьме
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Посетитель заявил, что самый титулованный футболист обладает привилегиями в заключении. Он отметил, что Алвес находится отдельно от других заключенных, а также его охраняют и обслуживают четыре сотрудника. «Он обособлен от остальных, потому что он всемирно известный спортсмен», — подчеркнул мужчина.

2 февраля заключенный Brians 2 заявил, что начальник тюрьмы лично показал футболисту спортивную площадку, однако в остальном особого отношения к нему проявлено не было. Он рассказывал, что спортсмену скучно в заключении.

Алвеса арестовали 20 января. Предполагаемая жертва футболиста сообщила, что он запер ее в туалете ночного клуба, где избил и изнасиловал. Медики подтвердили наличие у девушки повреждений, свидетельствующих об оказании сопротивления. Алвесу грозит от 4 до 12 лет тюремного заключения.

Алвес является самым титулованным футболистом мира. Он становился чемпионом Франции, Италии, Испании и завоевывал национальные кубки этих стран. В составе сборной Бразилии защитник по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок конфедераций, а также побеждал на Олимпийских играх и молодежном чемпионате мира.

Футбол,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители