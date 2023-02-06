Кокорин вышел на второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата Кипра

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин вновь отметился забитым мячом в матче чемпионата Кипра. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Форвард успешно реализовал пенальти в игре против клуба «Докса». Встреча завершилась победой «Ариса» со счетом 2:1.

Для россиянина этот гол стал восьмым в сезоне. Таким образом, он вышел на второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата Кипра. Кокорин делит эту позицию с киприотом Иоаннисом Питтасом из «Аполлона», израильтянином Омри Альтманом из АЕК Ларнака и бразильцем Бруно из «Пафоса». Возглавляет список бразилец Жайро Маседа из «Пафоса», в активе которого 16 забитых мячей.

Ранее Кокорин рассказал, что не жалеет о наличии у него судимости.

«Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень и мужчина должен отсидеть, чтобы такую школу получить и прочувствовать. Это лайфхак, чтобы приводить в себя ребят, которые поплыли, — на один-два месяца в СИЗО», — поделился игрок.