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17 минут назад

Футболиста Атсу нашли живым под завалами в Турции

Елена Прошина

Защитника «Хатайспора» и сборной Ганы Кристиана Асту нашли живым под завалами после землетрясения в Турции. Об этом сообщает Sports.ru.

Футболиста Атсу нашли под завалами в Турции
Фото: риа новости спортриа новости спорт

По данным портала, обнаружившие Асту спасатели, направили его сразу в больницу. Его нашли под обломками здания в Хатае. У футболиста диагностировали травму правой ноги и проблемы с дыханием.

Ранее сообщалось, что Атсу оказался под завалами после землетрясения в Турции. В эпицентре толчков оказалась провинция Кахраманмараш. Помимо Атсу под завалами также оказался еще один футболист «Хатайспора» Онур Эргюн, спортивный директор Танер Савут и переводчик клуба.

В воскресенье, 5 февраля, клуб провел матч с «Касымпашой», который завершился его победой. Причем последний и победный гол на 97-й минуте в игре забил именно Атсу.

Напомним, что землетрясение магнитудой 7,7 баллов произошло в Турции сегодня, 6 февраля. По последним данным, в результате него погибли 1651 человек, пострадали свыше 11 тысяч. Также мощные толчки зафиксировали в Сирии. Там число жертв составило более 530 человек, пострадали почти 1350.

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