Футболиста Атсу нашли под завалами в Турции

Защитника «Хатайспора» и сборной Ганы Кристиана Асту нашли живым под завалами после землетрясения в Турции. Об этом сообщает Sports.ru.

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По данным портала, обнаружившие Асту спасатели, направили его сразу в больницу. Его нашли под обломками здания в Хатае. У футболиста диагностировали травму правой ноги и проблемы с дыханием.

Ранее сообщалось, что Атсу оказался под завалами после землетрясения в Турции. В эпицентре толчков оказалась провинция Кахраманмараш. Помимо Атсу под завалами также оказался еще один футболист «Хатайспора» Онур Эргюн, спортивный директор Танер Савут и переводчик клуба.

В воскресенье, 5 февраля, клуб провел матч с «Касымпашой», который завершился его победой. Причем последний и победный гол на 97-й минуте в игре забил именно Атсу.