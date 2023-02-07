Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+3° в 
USD 70.60EUR 76.03
Войти в почту
2 часа назад

Российский вратарь сменил Шотландию на Казахстан

Евро-футбол.Ру

Российский голкипер Иван Коновалов, выступавший последнее время в чемпионате Шотландии за «Ливингстон», сменил клубную прописку. Футболист перебрался в Казахстан, где будет защищать цвета «Тобола». Об этом сообщается на страницах издания Metaratings.ru.

Российский вратарь сменил Шотландию на Казахстан
Фото: ФК "Рубин"ФК "Рубин"

Напомним, что за шотландскую команду Коновалов выступал с января прошлого года. Предыдущим его местом работы был казанский «Рубин». В составе «Ливингстона» вратарь принял участие в 11 поединках, в которых пропустил 13 голов и трижды сохранил своих владения в неприкосновенности.

В прошлом сезоне «Тобол» финишировал на третьем месте в местном чемпионате.

Футбол,Иван Коновалов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители