«Приму любое решение РФС» — Магкеев о возможном переходе в Азию

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев заявил «РГ», что примет любое решение РФС по вопросу возможного перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

Фото: © ФК «Локомотив» © ФК «Локомотив»

В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из за ситуации на Украине. РФС рассматривал возможность перехода в AFC, но было принято решение о создании рабочей группы с участием представителей УЕФА и ФИФА, которая подробнее обсудит перспективы российского футбола. 1 февраля 2023 года в Манаме (Бахрейн) прошел конгресс AFC, где присутствовал глава РФС Александр Дюков.

— Вы за или против возможного перехода в Азию?

— Если честно, я вообще не задумывался об этом. Такие вопросы не в моей компетенции — как решит РФС, так и будет. Я приму любую позицию.

— Много разговоров о целесообразности товарищеских матчей сборной. Они нужны?

— Конечно, 100 % нужны. Команде необходимо собираться вместе, игроки должны знать, что от них требует тренер. Нас ведь могут вернуть в любой момент, и костяк сборной обязан быть готов к этому.

— Как в нынешней ситуации вас мотивирует тренерский штаб национальной команды?

— Лично для меня честь играть за свою страну, и ни в какой дополнительной мотивации я не нуждаюсь. Да и, в принципе, Валерий Георгиевич с самого первого дня говорит: кто не хочет быть в сборной, вы скажите, и мы вас отпустим.

— Карпин на днях сказал, что собирается в основном вызвать молодежь. Такой подход верный?

— Конечно, пока есть такая возможность, пока не давит результат, тренерскому штабу хочется задействовать как можно больше игроков. Когда как не сейчас это делать.

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