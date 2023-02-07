«Челси» нанял специалиста для выработки менталитета победителя

«Челси» нанял специалиста по развитию лидерских качеств, чтобы изменить менталитет команды.

Фото: Sports.ru Sports.ru

Как пишет The Telegraph, теперь с футболистами лондонского клуба будет работать Джилберт Энока, который на протяжении 22 лет работал занимался развитием лидерских качеств и ментальных навыков у игроков сборной Новой Зеландии по регби.

Отмечается, что это будет не полноценное сотрудничество, а краткосрочные консультационные услуги.

Энока работал не только в регби, но и в крикете и нетболе. Работа с «Челси» станет для него первым опытом в футболе. Новые владельцы клуба во главе с Тоддом Боули ожидают, что Энока поможет развить новую культуру в «Челси» и поможет выработать у игроков менталитет победителя.

В командах, с которыми работал Энока, вводится политика «нет придуркам». Джилберт объяснял, что называет «придурками» тех, кто «ставит себя выше команды и думает, что имеет право на что-то или ожидает, что правила для них будут особыми».