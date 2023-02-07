Раскрыта причина отказа Оздоева от перехода в саудовский клуб

Анзор Гаргаев, представитель полузащитника «Фатих Карагюмрюка» Магомеда Оздоева, рассказал «РБ Спорт», что его клиент отказался от перехода в клуб из Саудовской Аравии ради семьи.

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По информации СМИ, летом Оздоев получил официальные предложения от двух саудовских клубов: от «Аль Иттифака» и «Дамака».

— Почему Магомед летом отклонил предложение клуба из Саудовской Аравии?

— У Оздоева трое детей. Он летал смотреть город, стадион. Это был не Эр Рияд. Оказалось, что в этом городе нет интернациональной школы. А хотелось, чтобы дети и супруга были рядом. В общем, не самые комфортные условия для семьи.

— В финансовом плане это было выгодное предложение?

— Предлагали больше, чем в «Зените». Я даже удивился. Там серьезные деньги давали, не каждый бы смог отказаться. Я вообще ему тогда говорил, что ради таких денег можно и потерпеть. Как говорится, куй железо, пока горячо. Но Магомед уверенно принял решение — отдал приоритет семье. Да и чемпионат в Турции сильнее. А в Саудовскую Аравию он может поехать лет в 35.

— Думаете, будет еще в порядке в этом возрасте?

— А почему нет? Он режимный человек, тренируется усердно. Так что, до 38 лет может спокойно играть.

Оздоев перешел в турецкий клуб минувшим летом. С тех пор он провел в составе команды 20 матчей и забил три мяча.