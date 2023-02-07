Аленичев назвал самое большое разочарование российского футбола

«Если бы не знали, какой у него талант, то можно было бы говорить, что «Арис» — это его команда и максимальный уровень. Но учитывая его умения и талант — это самое большое разочарование нашего футбола. Если отбросить все факторы, он должен был играть в лучших европейских лигах, провести там 5-7 лет», — передает слова Аленичева Sport24.