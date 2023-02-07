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27 минут назад

Аленичев о Кокорине: самое большое разочарование нашего футбола, учитывая его умения и талант

Газета.Ru

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о карьере российского нападающего «Ариса» Александра Кокорина.

Аленичев назвал самое большое разочарование российского футбола
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если бы не знали, какой у него талант, то можно было бы говорить, что «Арис» — это его команда и максимальный уровень. Но учитывая его умения и талант — это самое большое разочарование нашего футбола. Если отбросить все факторы, он должен был играть в лучших европейских лигах, провести там 5-7 лет», — передает слова Аленичева Sport24.

Кокорин стал игроком «Фиорентины» в 2021 году, перейдя из московского «Спартака». Также нападающий в России известен по выступлениям за «Зенит», «Сочи», «Динамо» и «Анжи».

В прошлом сезоне 31-летний российский форвард появлялся на поле в чемпионате Италии шесть раз и результативными действиями также не отметился. В общей сложности Кокорин провел на поле за эти матчи 53 минуты.

Это привело к тому, что нападающий сменил команду. Этим летом он стал игроком кипрского «Ариса». Всего в текущем сезоне Кокорин принял участие в 16 матчах чемпионата Кипра и забил восемь голов.

Футбол,Александр Кокорин,Дмитрий Аленичев,Динамо,Зенит,Спартак,
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