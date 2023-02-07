Аленичев назвал самое большое разочарование российского футбола

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о карьере российского нападающего «Ариса» Александра Кокорина.
«Если бы не знали, какой у него талант, то можно было бы говорить, что «Арис» — это его команда и максимальный уровень. Но учитывая его умения и талант — это самое большое разочарование нашего футбола. Если отбросить все факторы, он должен был играть в лучших европейских лигах, провести там 5-7 лет», — передает слова Аленичева Sport24.
Кокорин стал игроком «Фиорентины» в 2021 году, перейдя из московского «Спартака». Также нападающий в России известен по выступлениям за «Зенит», «Сочи», «Динамо» и «Анжи».
В прошлом сезоне 31-летний российский форвард появлялся на поле в чемпионате Италии шесть раз и результативными действиями также не отметился. В общей сложности Кокорин провел на поле за эти матчи 53 минуты.
Это привело к тому, что нападающий сменил команду. Этим летом он стал игроком кипрского «Ариса». Всего в текущем сезоне Кокорин принял участие в 16 матчах чемпионата Кипра и забил восемь голов.