Тренер ЦСКА рассказал, что почувствовал при землетрясении в Турции

«Совсем немного. Сначала в пятом часу ночи на несколько секунд возникло ощущение, будто кровать плавает где-то в открытом море. Минут через пятнадцать показалось, что по ней кто-то бьет ногой. Уже днем в понедельник было легкое колебание штор в гостиничном номере», — приводит слова Федотова Bobsoccer.