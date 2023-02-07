Тренер ЦСКА рассказал, что почувствовал при землетрясении в Турции

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, почувствовали ли что-то члены команды во время серии землетрясений в Турции. Армейский клуб проводит тренировочный сбор в Белеке.
«Совсем немного. Сначала в пятом часу ночи на несколько секунд возникло ощущение, будто кровать плавает где-то в открытом море. Минут через пятнадцать показалось, что по ней кто-то бьет ногой. Уже днем в понедельник было легкое колебание штор в гостиничном номере», — приводит слова Федотова Bobsoccer.
Вчера, 6 февраля, в Турции произошла серия землетрясений. У сильнейших толчков была магнитуда 7,8. По последним данным, в результате землетрясения погиб 3381 человек, 20426 пострадали, 5775 зданий были разрушены.
ЦСКА в РПЛ занимает 5-е место с 29 очками. Армейский клуб также вышел в 1/4 финала Кубка России. На этой стадии турнира московский клуб проведет 2 матча против «Краснодара». Первая игра пройдет в Москве 23 февраля, ответная — на поле «быков» 28 февраля.
В первом туре Российской Премьер-лиги после зимней паузы ЦСКА в гостях сыграет с «Сочи» 5 марта.