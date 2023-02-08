Онопко и Карпин стали победителями кубка РПЛ по падел-теннису

В ходе межсезонных сборов в ОАЭ состоялся розыгрыш кубка РПЛ по падел-теннису, чемпионами которого стала пара, представляющая "Ростов" - Валерий Карпин и Виктор Онопко .

В ходе межсезонных тренировочных сборов в Объединенных Арабских Эмиратах прошел товарищеский турнир по падел-теннису (вид тенниса, в который играют на уменьшенных по размеру закрытых кортах специальными ракетками), в котором приняли участие 8 пар, представляющих различные клубы и руководство Российской премьер-лиги.