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2 часа назад

Онопко и Карпин стали победителями кубка РПЛ по падел-теннису

Rusfootballиещё 1

В ходе межсезонных сборов в ОАЭ состоялся розыгрыш кубка РПЛ по падел-теннису, чемпионами которого стала пара, представляющая "Ростов" - Валерий Карпин и Виктор Онопко.

Онопко и Карпин стали победителями кубка РПЛ по падел-теннису
Фото: RusfootballRusfootball

В ходе межсезонных тренировочных сборов в Объединенных Арабских Эмиратах прошел товарищеский турнир по падел-теннису (вид тенниса, в который играют на уменьшенных по размеру закрытых кортах специальными ракетками), в котором приняли участие 8 пар, представляющих различные клубы и руководство Российской премьер-лиги.

Победителями турнира стали представители "Ростова" - главный тренер Валерий Карпин и его ассистент Виктор Онопко.

Второе место заняла пара Виктор Гончаренко - Дмитрий Пумпянский, представляющая "Урал". В топ-3 турнира попала также вторая пара "Ростова" - испанские тренеры желто-синих Альваро Сайабера и Джонатан Альба.

В турнире принимали участие президент РПЛ Александр Алаев, выступавший в паре с тренером сборной России Николаем Писаревым, генеральный директор "Зенита" Александр Медведев, технический координатор "Спартака" Артем Ребров.

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