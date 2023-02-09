СМИ: организаторы представили новый формат Суперлиги, альтернативы Лиге чемпионов

Дочерняя компания Суперлиги А22 объявила о намерении запустить новый формат альтернативного Лиге чемпионов европейского футбольного турнира и продолжить борьбу против монополии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом в четверг сообщила британская газета The Telegraph.

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Организаторы планируют, что в Суперлиге будут принимать участие от 60 до 80 команд, каждая из которых проведет не менее 14 матчей за сезон. Новая структура Суперлиги предполагает наличие нескольких дивизионов. Организаторы собираются уйти от формата закрытой лиги, новая концепция предполагает полную открытость и возможность получить место в соревновании на основе конкуренции. Подробностей о том, как будет сформирован состав участников, пока нет.

В А22 утверждают, что учредители Суперлиги контактировали с клубами по всей Европе, новый формат соревнования стал ответом на финансовые проблемы многих клубов. Представители А22 также раскритиковали Английскую премьер-лигу (АПЛ) и обвинили ее клубы в чрезмерном влиянии на трансферный рынок.