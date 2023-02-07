«Урал» объявил о подписании контракта с воспитанником «Спартака»

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» объявил о заключении долгосрочного контракта с воспитанником московского «Спартака», полузащитником Фанилем Сунгатулиным.
Об условиях сделки пресс-служба екатеринбуржцев не сообщает. В конце января стало известно, что «Урал» выкупит права на 21-летнего футболиста, выступавшего за клуб в нынешнем сезоне на правах аренды.
В составе «Урала» Сунгатулин сыграл 13 матчей в чемпионате Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Полузащитник не отметился результативными действиями.
После 17 туров нынешнего сезона РПЛ «Урал» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 21 очко. В первом матче чемпионата России после зимнего перерыва «Урал» сыграет 4 марта со «Спартаком».