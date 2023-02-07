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1 час назад

«Урал» объявил о подписании контракта с воспитанником «Спартака» Сунгатулиным

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Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» объявил о заключении долгосрочного контракта с воспитанником московского «Спартака», полузащитником Фанилем Сунгатулиным.

«Урал» объявил о подписании контракта с воспитанником «Спартака»
Фото: BetassistBetassist

Об условиях сделки пресс-служба екатеринбуржцев не сообщает. В конце января стало известно, что «Урал» выкупит права на 21-летнего футболиста, выступавшего за клуб в нынешнем сезоне на правах аренды.

В составе «Урала» Сунгатулин сыграл 13 матчей в чемпионате Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Полузащитник не отметился результативными действиями.

После 17 туров нынешнего сезона РПЛ «Урал» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 21 очко. В первом матче чемпионата России после зимнего перерыва «Урал» сыграет 4 марта со «Спартаком».

Футбол,Спартак,ФК "Урал",
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