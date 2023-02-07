Анчелотти оценил значение клубного чемпионата мира для «Реала»

"Чемпионат мира — очень важное событие. То, что вы здесь, означает, что вы очень хорошо выступили. В этой стране много болельщиков "Реала", и мы хотим доставить им радость. Это шанс хорошо завершить то, что мы сделали в прошлом сезоне". И создайте импульс для того, что будет дальше, "что осталось от настоящего", - рассказал Анчелотти журналистам. - "Аль-Альхи" — одна из лучших историй в мировом футболе. Это организованная и качественная команда. Это будет равный матч. С такой историей нормально, что на их стороне много болельщиков. хорошее шоу на полном поле".