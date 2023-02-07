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30 минут назад

Анчелотти оценил значение клубного чемпионата мира для "Реала"

Газета.Ruиещё 3

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти перед полуфиналом клубного чемпионата мира против египетского "Аль-Ахли" высказался о значении этого турнира для самого титулованного клуба мира, который он возглавляет.

Анчелотти оценил значение клубного чемпионата мира для «Реала»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Чемпионат мира — очень важное событие. То, что вы здесь, означает, что вы очень хорошо выступили. В этой стране много болельщиков "Реала", и мы хотим доставить им радость. Это шанс хорошо завершить то, что мы сделали в прошлом сезоне". И создайте импульс для того, что будет дальше, "что осталось от настоящего", - рассказал Анчелотти журналистам. - "Аль-Альхи" — одна из лучших историй в мировом футболе. Это организованная и качественная команда. Это будет равный матч. С такой историей нормально, что на их стороне много болельщиков. хорошее шоу на полном поле".

Матч "Аль-Ахли" - "Реал Мадрид" состоится 8 февраля в марокканском Раббате. Победитель выйдет в финал КЧМ. Ранее олимпийские и паралимпийские комитеты, а также спортивные конфедерации Северных стран — Швеции, Норвегии, Исландии, Дании вместе с Гренландией и Фарерскими островами, Финляндии, в том числе Аландских островов — выступили с совместным заявлением против участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях.

Футбол,Карло Анчелотти,Реал,
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