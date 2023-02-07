Петреску назвал Кокорина самым одаренным российским футболистом

Бывший главный тренер московского «Динамо» Дан Петреску высказался о российском нападающем «Ариса» Александре Кокорине.
«В мое время в «Динамо» было много качественных игроков. Прежде всего отмечу Александра Кокорина — он был молодым и талантливым игроком. Для меня он был самым одаренным молодым российским футболистом», – приводит слова Петреску Sport24.
31-летний игрок провел в чемпионате Кипра 17 встреч, в которых забил восемь мячей и сделал три ассиста. Временное соглашение Кокорина с «Арисом» действует до конца текущего сезона.
В мае 2019 года Кокорина приговорили к 1,5 годам заключения. Спустя четыре месяца участники инцидента вышли на свободу по УДО.