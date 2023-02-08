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2 часа назад

Александр Кержаков официально возглавил кипрскую «Кармиотиссу»

Betassistиещё 6

Бывший главного тренер «Пари Нижний Новгород» Александр Кержаков назначен на аналогичную должность в кипрском клубе «Кармиотисса».

Александр Кержаков официально возглавил кипрский клуб
Фото: BetassistBetassist

«Кармиотисса» была основана в 1979 году и большую часть своей истории провела в любительских соревнованиях. Название клуба происходит от Святой Девы Кармиотиссы, находящейся в Полемидии

«Кармиотисса» является представителем высшего дивизиона чемпионата Кипра. В 22 матчах нынешнего сезона команда набрала 23 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Кипра.

Александр Кержаков в июне 2021 года возглавил «Нижний Новгород». Под его руководством нижегородцы в 30 матчах набрали 33 очка и заняли 11-е место в РПЛ сезона-2021/2022. На смену Кержакову на пост наставника пришёл Михаил Галактионов, который уже тоже покинул команду.

Футбол,Михаил Галактионов,Александр Кержаков,
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