Александр Кержаков официально возглавил кипрский клуб

«Кармиотисса» была основана в 1979 году и большую часть своей истории провела в любительских соревнованиях. Название клуба происходит от Святой Девы Кармиотиссы, находящейся в Полемидии

Александр Кержаков в июне 2021 года возглавил «Нижний Новгород». Под его руководством нижегородцы в 30 матчах набрали 33 очка и заняли 11-е место в РПЛ сезона-2021/2022. На смену Кержакову на пост наставника пришёл Михаил Галактионов, который уже тоже покинул команду.