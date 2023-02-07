Кухарчук поделился подробностями о неожиданном визите священника на базу "Химок"

"Лежим на процедурах с Мирзовым, заходит батюшка, окропляет все вокруг святой водой. Резиуану стало не по себе, пытался укрыться шторой. Святая вода все равно на него попала. На самом деле плохого в этом не вижу. Всегда освящал квартиру, машину. Как это преподнесли в публичной сфере, другой вопрос, но дело богоугодное", - передает слова Кухарчука "Матч ТВ".