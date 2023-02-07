Кухарчук поделился подробностями о неожиданном визите священника на базу "Химок"

Футболист столичного "Торпедо" Илья Кухарчук, ранее выступавший за "Химки", рассказал о том, как базу подмосковного клуба посетил священник, чтобы помочь красно-черным прервать серию неудач в Российской премьер-лиге (РПЛ).
"Лежим на процедурах с Мирзовым, заходит батюшка, окропляет все вокруг святой водой. Резиуану стало не по себе, пытался укрыться шторой. Святая вода все равно на него попала. На самом деле плохого в этом не вижу. Всегда освящал квартиру, машину. Как это преподнесли в публичной сфере, другой вопрос, но дело богоугодное", - передает слова Кухарчука "Матч ТВ".
В октябре стало известно, что "Химки" приглашали на домашний стадион священника, чтобы снять проклятие, которое не позволяет команде снова начать побеждать. Священнослужитель посетил раздевалки, а также футбольное поле, где играют "Химки". После первой части сезона "Химки" занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. На счету команды три победы, три ничьих и 11 поражений.
Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу и московского ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что считает унизительным участие российских спортсменов в Олимпийских играх в нейтральном статусе — без флага и гимна.