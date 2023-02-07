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52 минуты назад

Смородская раскритиковала руководство "Локомотива" за подписание Дзюбы и Смольникова

Газета.Ru

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала руководство столичного футбольного клуба за решение подписать контракты с Артемом Дзюбой и Игорем Смольниковым.

Смородская раскритиковала "Локомотив" за подписание Дзюбы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Два возрастных игрока, что Смольников, что Дзюба. Не понимаю действий руководства «Локомотива». Берут их на замену ушедшим легионерам? А ушел-то кто? Ушли те, кто и не играл, сидели на лавках», — сказала Смородская «Спорт-Экспрессу».

Спортивный журналист Иван Карпов ранее сообщил, что Дзюба и Смольников договорились о подписании контрактов с «Локомотивом» и 8 февраля пройдут медосмотр. По его информации, соглашения с футболистами будут заключены до конца сезона, игроки получат за это по 2,5 млн рублей.

И Дзюба, и Смольников являются свободными агентами. Дзюба осенью расторг соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор», в который перешел летом, а Смольников и «Торпедо» разорвали контракт в преддверии Нового года.

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Футбол,Иван Карпов,Артем Дзюба,Роман Костомаров,Дмитрий Соловьев,Ольга Смородская,Игорь Смольников,Торпедо,Спартак,
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