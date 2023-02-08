Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+13° в 
USD 71.58EUR 76.83
Войти в почту
2 часа назад

Агент Дзюбы может получить более 7 млн рублей за переход форварда в «Локомотив»

Sports.ruиещё 6

Агент Артема Дзюбы может получить внушительную сумму за переход игрока в «Локомотив».

Агент Дзюбы может получить более 7 млн рублей за переход форварда в «Локомотив»
Фото: Sports.ruSports.ru

Напомним, ранее стало известно, что 34-летний нападающий подписал контракт с московским клубом до конца сезона. Сообщалось, что ежемесячно он будет зарабатывать 2,5 миллиона рублей.

По данным «РБ Спорт», с учетом бонусов за забитые голы и решение задачи остаться в Мир РПЛ доход форварда может вырасти до 4 миллионов рублей.

Во время переговоров стороны также обсуждали включение в контракт агентской комиссии в размере 100 тысяч долларов (7,2 млн рублей). Окончательная сумма этой выплаты пока неизвестна.

Футбол,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители