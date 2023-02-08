Агент Дзюбы может получить более 7 млн рублей за переход форварда в «Локомотив»

Агент Артема Дзюбы может получить внушительную сумму за переход игрока в «Локомотив».

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Напомним, ранее стало известно, что 34-летний нападающий подписал контракт с московским клубом до конца сезона. Сообщалось, что ежемесячно он будет зарабатывать 2,5 миллиона рублей.

По данным «РБ Спорт», с учетом бонусов за забитые голы и решение задачи остаться в Мир РПЛ доход форварда может вырасти до 4 миллионов рублей.