Дзюбу сравнили с невестой на выданье

Бывший президент ФК «Торпедо» Александр Тукманов с юмором прокомментировал возможный трансфер защитника Игоря Смольникова и нападающего Артема Дзюбы в московский клуб «Локомотив». Об этом пишет «Матч ТВ».
Отмечается, что ранее журналист Иванов Карпов сообщил в своем Telegram канале, что двое известных футболистов, Смольников и Дзюба, договорились подписать контракты с «красно-зелеными» до конца сезона.
«У нас Дзюба как невеста на выданье - все сватают, но не у всех есть средства, чтобы выкупить», - пошутил Тукманов.
Тренер выразил уверенность, что Артем забьет до конца сезона как минимум 5-7 голов.
Тукманов пожелал Дзюбе и Смольникову продолжать спортивную карьеру. По его мнению, завершать ее им еще слишком рано.
Ранее сообщалось, что китайский футбольный агент исключил переход Дзюбы в один из клубов КНР. Он объяснил это тем, что у российского футболиста слишком высокие зарплатные требования.