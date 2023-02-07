Дзюбу сравнили с невестой на выданье

Отмечается, что ранее журналист Иванов Карпов сообщил в своем Telegram канале, что двое известных футболистов, Смольников и Дзюба, договорились подписать контракты с «красно-зелеными» до конца сезона.

«У нас Дзюба как невеста на выданье - все сватают, но не у всех есть средства, чтобы выкупить», - пошутил Тукманов.

Тренер выразил уверенность, что Артем забьет до конца сезона как минимум 5-7 голов.

Тукманов пожелал Дзюбе и Смольникову продолжать спортивную карьеру. По его мнению, завершать ее им еще слишком рано.