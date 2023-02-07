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56 минут назад

Дзюбу сравнили с невестой на выданье

Илья Родин

Бывший президент ФК «Торпедо» Александр Тукманов с юмором прокомментировал возможный трансфер защитника Игоря Смольникова и нападающего Артема Дзюбы в московский клуб «Локомотив». Об этом пишет «Матч ТВ».

Дзюбу сравнили с невестой на выданье
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что ранее журналист Иванов Карпов сообщил в своем Telegram канале, что двое известных футболистов, Смольников и Дзюба, договорились подписать контракты с «красно-зелеными» до конца сезона.

«У нас Дзюба как невеста на выданье - все сватают, но не у всех есть средства, чтобы выкупить», - пошутил Тукманов.

Тренер выразил уверенность, что Артем забьет до конца сезона как минимум 5-7 голов.

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Тукманов пожелал Дзюбе и Смольникову продолжать спортивную карьеру. По его мнению, завершать ее им еще слишком рано.

Ранее сообщалось, что китайский футбольный агент исключил переход Дзюбы в один из клубов КНР. Он объяснил это тем, что у российского футболиста слишком высокие зарплатные требования.

Футбол,Александр Тукманов,Игорь Смольников,Торпедо,Локомотив,
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