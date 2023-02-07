«Ман Сити» нанял адвоката, работавшего на деле против Бориса Джонсона

Дэвид Панник является одним из самых известных адвокатов в Великобритании. Он участвовал в деле, в ходе которого помог доказать, что Борис Джонсон в 2019 году дал королеве Елизавете II незаконный совет о приостановке работы парламента. Его услуги стоят более € 5500 в час, однако иногда он запрашивает сумму в два раза больше. В последнем случае его доход будет сопоставим с заработком полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне.