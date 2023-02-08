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53 минуты назад

Счетная палата проводит проверку в Российском футбольном союзе

ТАССиещё 2

Счетная палата РФ проводит оценку эффективности мероприятий по обеспечению деятельности спортивных сборных команд за счет средств федерального бюджета, а также их участия в спортивных мероприятиях за период с 2020 по 2022 год. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе Счетной палаты.

Счетная палата проводит проверку в Российском футбольном союзе
Фото: ТАССТАСС

"В соответствии с планом работы Счетная палата Российской Федерации проводит контрольное мероприятие "Оценка эффективности мероприятий по обеспечению деятельности спортивных сборных команд за счет средств федерального бюджета, а также их участия в спортивных мероприятиях в 2020-2022 годах", - сообщили в пресс-службе Счетной палаты РФ. - Мероприятие проводится на нескольких объектах контроля, в том числе в Российском футбольном союзе. До завершения мероприятия и рассмотрения его результатов на коллегии Счетной палаты в июне 2023 года комментарии не могут быть предоставлены".

Футбол,РФС,Счетная палата,
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