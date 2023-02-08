Счетная палата проводит проверку в Российском футбольном союзе

"В соответствии с планом работы Счетная палата Российской Федерации проводит контрольное мероприятие "Оценка эффективности мероприятий по обеспечению деятельности спортивных сборных команд за счет средств федерального бюджета, а также их участия в спортивных мероприятиях в 2020-2022 годах", - сообщили в пресс-службе Счетной палаты РФ. - Мероприятие проводится на нескольких объектах контроля, в том числе в Российском футбольном союзе. До завершения мероприятия и рассмотрения его результатов на коллегии Счетной палаты в июне 2023 года комментарии не могут быть предоставлены".