Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+10° в 
USD 70.89EUR 75.91
Войти в почту
1 час назад

Российский футболист чемпионата Бахрейна о поддержке фанатов: когда забиваю, кричат "Путин!"

Газета.Ru

Российский нападающий Артем Сердюк, выступающий за «Аль-Риффы» в чемпионате Бахрейна, рассказал о поддержке фанатов.

"Когда я забиваю, кричат: «Пу-тин! Пу-тин!»"
Фото: Газета.руГазета.ру

«На команды-лидеры ходит тысяча-полторы. На «Аль-Ахли» — 150–250 человек. У клуба есть еще гандбольная, волейбольная и баскетбольная секции, они играют в залах с кондиционерами, вот там аншлаги.

Но есть и активные футбольные фанаты: голосят свои песни на арабском, бьют в барабаны. Когда я забиваю, кричат: «Пу-тин! Пу-тин!» Россия у них ассоциируется только с одним человеком», — передает слова Сердюка Metronews.

Сердюк перебрался в чемпионат Бахрейна в прошлом году, став первым россиянином, который пополнил лигу. За «Аль-Ахли» нападающий дебютировал 2 января 2022 года, а уже в третьем матче сумел отличиться. С этого года он играет за «Аль-Риффу».

До переезда в Бахрейн россиянин выступал в чемпионате Таджикистана, где вместе с «Худжандом» выигрывал Кубок страны.

33-летний нападающий известен в России по выступлениям за калининградскую «Балтику», воронежский «Факел», «Чайку», ульяновскую «Волгу» и другие клубы Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Футбол,Артем Сердюк,Владимир Путин,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители