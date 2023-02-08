Российский нападающий Артем Сердюк, выступающий за «Аль-Риффы» в чемпионате Бахрейна, рассказал о поддержке фанатов.
«На команды-лидеры ходит тысяча-полторы. На «Аль-Ахли» — 150–250 человек. У клуба есть еще гандбольная, волейбольная и баскетбольная секции, они играют в залах с кондиционерами, вот там аншлаги.
Но есть и активные футбольные фанаты: голосят свои песни на арабском, бьют в барабаны. Когда я забиваю, кричат: «Пу-тин! Пу-тин!» Россия у них ассоциируется только с одним человеком», — передает слова Сердюка Metronews.
Сердюк перебрался в чемпионат Бахрейна в прошлом году, став первым россиянином, который пополнил лигу. За «Аль-Ахли» нападающий дебютировал 2 января 2022 года, а уже в третьем матче сумел отличиться. С этого года он играет за «Аль-Риффу».
До переезда в Бахрейн россиянин выступал в чемпионате Таджикистана, где вместе с «Худжандом» выигрывал Кубок страны.
33-летний нападающий известен в России по выступлениям за калининградскую «Балтику», воронежский «Факел», «Чайку», ульяновскую «Волгу» и другие клубы Футбольной национальной лиги (ФНЛ).