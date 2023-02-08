«На команды-лидеры ходит тысяча-полторы. На «Аль-Ахли» — 150–250 человек. У клуба есть еще гандбольная, волейбольная и баскетбольная секции, они играют в залах с кондиционерами, вот там аншлаги.



Но есть и активные футбольные фанаты: голосят свои песни на арабском, бьют в барабаны. Когда я забиваю, кричат: «Пу-тин! Пу-тин!» Россия у них ассоциируется только с одним человеком», — передает слова Сердюка Metronews.