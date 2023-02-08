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1 час назад

Бывший тренер «Спартака» возглавил сборную Бельгии

Lenta.ruиещё 14

Бывший тренер московского «Спартака» немец Доменико Тедеско возглавил сборную Бельгии. Об этом сообщается на сайте Королевской бельгийской футбольной ассоциации (KBVB).

Бывший тренер «Спартака» возглавил сборную Бельгии
Фото: ТАССТАСС

Контракт 37-летнего специалиста рассчитан до конца 2024 года. Отмечается, что его главная задача заключается в подготовке команды к отбору на чемпионат Европы 2024 года, который пройдет в Германии.

Тедеско сменил на посту Роберто Мартинеса, который возглавлял бельгийцев с 2016 года. Испанец покинул должность после чемпионата мира 2022 года в Катаре, где бельгийцы не сумели выйти из группы.

Последним клубом Тедеско был немецкий «РБ Лейпциг». В «Спартаке» он работал с октября 2019 года и покинул команду по окончании сезона-2020/2021, в котором команда заняла второе место в Российской премьер-лиге и квалифицировалась в Лигу чемпионов. Решение уйти немец объяснил семейными обстоятельствами.

Футбол,Доменико Тедеско,Роберто Мартинес,Спартак,
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