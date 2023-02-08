"Краснодар" обязали выплатить 38,5 млн рублей игроку, не сыгравшему ни одного матча за клуб

Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила жалобу «Краснодара» на норвежского футболиста Эрика Ботхейма, разорвавшего контракт с клубом в одностороннем порядке. Об сообщает издание VG.

23-летний форвард перешел в российский клуб в декабре 2021 года и не провел в его составе ни одного официального матча. После начала СВО он воспользовался правилом ФИФА, согласно которому организация разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать действие своих контрактов с российским клубами до 30 июня 2023 года.

После этого форвард разорвал соглашение. В июле он стал игроком итальянской «Салернитаны».