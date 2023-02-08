"Краснодар" обязали выплатить 38,5 млн рублей игроку, не сыгравшему ни одного матча за клуб

Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила жалобу «Краснодара» на норвежского футболиста Эрика Ботхейма, разорвавшего контракт с клубом в одностороннем порядке. Об сообщает издание VG.
23-летний форвард перешел в российский клуб в декабре 2021 года и не провел в его составе ни одного официального матча. После начала СВО он воспользовался правилом ФИФА, согласно которому организация разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать действие своих контрактов с российским клубами до 30 июня 2023 года.
После этого форвард разорвал соглашение. В июле он стал игроком итальянской «Салернитаны».
Также норвежское издание пишет, что ФИФА обязала «Краснодар» выплатить игроку 500 тыс. евро. В противном случае «быкам» могут запретить регистрацию новых футболистов в течение трех трансферных окон. У «Краснодара» есть десять дней на обжалование вердикта.
Ранее сообщалось, что вице-президент Российского футбольного союза (РФС), глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев приглашен Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на заседание комитета по футзалу и пляжному футболу.