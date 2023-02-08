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Экс-тренер "Крыльев Советов" стал директором Королевской футбольной ассоциации Бельгии

Бельгийский тренер Франк Веркаутерен, известный в России по работе с самарскими «Крыльями Советов», назначен на должность спортивного директора в Королевской футбольной ассоциации Бельгии.

Экс-тренер "Крыльев Советов" стал директором Королевской футбольной ассоциации Бельгии
© Газета.Ru

«Сборной Бельгии посчастливилось рассчитывать на большой резерв талантов в течение нескольких лет, но мы никогда не должны останавливаться на достигнутом. Наш долг — подготовить будущее.

Недостаточно быть сильными на бумаге, самое главное — превратить наши качества в результаты на поле, и это со всеми нашими национальными сборными. Это должно быть нашей целью», — приводит слова специалиста пресс-служба организации.

66-летний Франк Веркаутерен работал с «Крыльями Советов» с 2014 по 2016 год.

Ранее экс-наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско возглавил сборную Бельгии.

Соглашение с немецким специалистом рассчитано до 2024 года. Ранее пост наставника сборной Бельгии занимал Роберто Мартинес, под руководством которого команда не вышла из группы на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

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