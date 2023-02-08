Экс-тренер "Крыльев Советов" стал директором Королевской футбольной ассоциации Бельгии
Бельгийский тренер Франк Веркаутерен, известный в России по работе с самарскими «Крыльями Советов», назначен на должность спортивного директора в Королевской футбольной ассоциации Бельгии.
«Сборной Бельгии посчастливилось рассчитывать на большой резерв талантов в течение нескольких лет, но мы никогда не должны останавливаться на достигнутом. Наш долг — подготовить будущее.
Недостаточно быть сильными на бумаге, самое главное — превратить наши качества в результаты на поле, и это со всеми нашими национальными сборными. Это должно быть нашей целью», — приводит слова специалиста пресс-служба организации.
66-летний Франк Веркаутерен работал с «Крыльями Советов» с 2014 по 2016 год.
Ранее экс-наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско возглавил сборную Бельгии.
Соглашение с немецким специалистом рассчитано до 2024 года. Ранее пост наставника сборной Бельгии занимал Роберто Мартинес, под руководством которого команда не вышла из группы на чемпионате мира 2022 года в Катаре.