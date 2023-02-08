Экс-тренер "Крыльев Советов" стал директором Королевской футбольной ассоциации Бельгии

«Сборной Бельгии посчастливилось рассчитывать на большой резерв талантов в течение нескольких лет, но мы никогда не должны останавливаться на достигнутом. Наш долг — подготовить будущее.



Недостаточно быть сильными на бумаге, самое главное — превратить наши качества в результаты на поле, и это со всеми нашими национальными сборными. Это должно быть нашей целью», — приводит слова специалиста пресс-служба организации.