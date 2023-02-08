Бывший футболист сборной Украины умер в возрасте 46 лет

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Радченко умер в возрасте 46 лет, сообщается на официальном сайте клуба. Причина смерти не называется.

Фото: Газета.ру Газета.ру

В составе киевского клуба Радченко стал чемпионом Украины и обладателем Кубка страны в сезоне-1997/98. За национальную команду Украины он с 2002 по 2005 год провел 17 матчей.

Радченко также выступал за мариупольский «Металлург», «Закарпатье» и «Кривбасс». Завершив игровую карьеру в 2009 году, он начал работать детским тренером.

Ранее сообщалось, что экс-футболист системы итальянского «Милана» Патрицио Биллио умер в возрасте 48 лет. Смерть своего бывшего игрока подтвердила пресс-служба красно-черных.

«Наc покинул Патрицио Биллио, который выроc в нашей молодежной команде и был тренером нашей футбольной школы в Кувейте c 2011 года», — говорится в заявлении клуба.