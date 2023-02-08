Сбитый летчик Дрогба, уважение к Дзюбе. Удивительные факты о новом клубе Кержакова

Сегодня Русский Бомбардир Александр Кержаков официально возглавил кипрский футбольный клуб «Кармиотисса»: хотя «Спорт День за Днем» заранее сообщил об этом радостном трансфере.

Фото: Спорт день за днем Спорт день за днем

Лучший снайпер в истории российского футбола наконец-то возобновил тренерскую карьеру после девятимесячного простоя нашел новую работу. Вдобавок рядом с бывшим одноклубником: под руководством Кержакова будет работать Томаш Губочан, бывший любимец зенитовских трибун!

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О Губо мы уже рассказали в предыдущем материале, но «Кармиотисса» интересна не только этим. «Спорт День за Днем» рассказывает интересные факты из жизни нового клуба Кержакова.

Живут в деревне, кочуют по городам

«Кармиотисса» базируется в деревне Пано Полемидия, население которой по последней переписи составляет 3443 человека. Здесь должна быть шутка про то, что Кержаков будет 3444-м, но за последние годы немало выходцев из Восточной Европы махнули на Кипр.

Да и деревня эта, на самом-то деле — пригород Лимассола. Так что особого колорита не будет.

Разумеется, собственного большого стадиона у «Кармиотиссы» нет, поэтому они кочуют по аренам разных городов. Например, они делят 13-тысячный «Цирион Центр» в Лимассоле с четырьмя (!) другими командами: АЕЛом, АПЕПом, «Арисом» и «Аполлоном». Любят киприоты первую букву алфавита.

Когда «Цирион» занят ААА-командами, приходится искать другие варианты. В нынешнем сезоне, например, «Кармиотисса» выступает на значительно более скромном стадионе «Аммохостос» в Ларнаке (5500 зрителей). В любом случае, все жители Пано Полемидии могут разместиться на трибунах, и еще много мест останется.

Приютили Нового Дрогба

Киприотский футбол интересен тем, что здесь можно встретить множество несостоявшихся звезд, коротающих остатки карьер. Их часто называют сбитыми летчиками, хотя в отдельно взятом матче каждый такой летчик может показать класс.

За «Кармиотиссу» играет миниатюрный нападающий Сулейман Кулибали. Да, тот самый золотой мальчик Кот-д'Ивуара, которого считали Новым Дидье Дрогба 10 лет назад. На юношеском (U17) чемпионате мира-2011 Кулибали в трех матчах группового раунда забил восемь голов, причем соперниками были Дания, Бразилия и Австралия! Потом еще в плей-офф забил девятый гол.

Какие надежды подавал, а как сальто крутил...

За Сулеймана сражались скауты ведущих европейских клубов, и достался он «Тоттенхэму». Увы, почуяв запах денег, парень моментально расслабился, сдулся и потерялся в арендах. Сейчас ему по паспорту всего 28 лет. По жизни, как известно, африканцу может быть гораздо больше.

Большой русский след

Нынешний владелец «Кармиотиссы» Дмитрий Пунин — российский предприниматель, занимается винным бизнесом. Приобрел клуб он совсем недавно, а именно в середине 2022 года. В разгар санкций, политики отмены и прочего. На Кипре новости из большого мира опять не расслышали.

В конце ноября сообщалось, что «Кармиотисса» интересуется... Артемом Дзюбой. Понятно, что сам Дзюба рвался в более крупные чемпионаты, зато в прессе из этой истории получился анекдот.

Сперва появился комментарий некоего субъекта, представленного как начальник команды по имени Яннис Виоларис. Он заявил, что Дзюбу в упор не знает, даже имени такого не слышал.

Спустя два дня, пресс-служба «Кармиотиссы» выступила с официальным заявлением. Во-первых, они открестились от слабо осведомленного Виолариса, заявив, что такие у них не работают. Во-вторых, они выразили глубокое уважение Дзюбе, дескать, его приход станет поводом для гордости.