«На бензин будут давать — уже хорошо» - Глушаков о зарплате в "Пари НН"

— В середине января уехал в Турцию, тренировался индивидуально и с женским ЦСКА, за который играет моя жена — бегал, ходил в зал. Позже созвонились с «ПАРИ НН», договорились, что буду тренироваться с ними, поддерживать форму. И в дальнейшем будет видно, останусь в команде или нет.



Потом мне предложили контракт, но я попросил время на размышление по семейным обстоятельствам. Все это время я был сосредоточен на сборах, ничего не комментировал.