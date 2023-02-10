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31 минуту назад

«Финансовый вопрос? На бензин будут давать — уже хорошо». Первые слова Глушакова в «ПАРИ НН»

Матч ТВиещё 5

Как ранее сообщили «Матч ТВ» в «ПАРИ НН», контракт с 36 летним Глушаковым подписан до конца текущего сезона. Стороны могут продлить соглашение еще на один сезон в случае обоюдной договорённости.

«На бензин будут давать — уже хорошо» - Глушаков о зарплате в "Пари НН"
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В январе Глушаков покинул «Химки» и стал свободным агентом. В нынешнем сезоне он провел 19 матчей, забил один мяч и сделал одну результативную передачу. Ранее полузащитник выступал за «Локомотив», «Ахмат» и «Спартак», в составе которого стал чемпионом России.

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В «ПАРИ НН» Глушаков уже сыграл против «Локомотива» из Болгарии (1:1) на сборах в Турции и отметился голевой передачей.

— Денис, как себя чувствуешь перед возобновлением сезона?

— Настроение хорошее, на позитиве. Со здоровьем все хорошо.

— Почему выбрал «ПАРИ НН»?

— В середине января уехал в Турцию, тренировался индивидуально и с женским ЦСКА, за который играет моя жена — бегал, ходил в зал. Позже созвонились с «ПАРИ НН», договорились, что буду тренироваться с ними, поддерживать форму. И в дальнейшем будет видно, останусь в команде или нет.

Потом мне предложили контракт, но я попросил время на размышление по семейным обстоятельствам. Все это время я был сосредоточен на сборах, ничего не комментировал.

— Кто-то в команде из знакомых есть?

— С генеральным директором Равилем Камильевичем Измайловым знакомы еще по «Спартаку», знаю главного тренера Артема Сергеевича Горлова. Со многими ребятами пересекались в матчах. Но больше всех из футболистов знаю Славу Кротова — играли с ним в «Спартаке», Диму Стоцкого, Илью Жигулева.

В «ПАРИ НН» хорошая команда и атмосфера, мне все понравилось. Видно, что собран боеспособный коллектив, который способен решать поставленные задачи.

— Какие цели ставишь перед собой?

— Помогать команде, получать удовольствие от футбола, хочется пополнить голевой баланс. У нас матчи в чемпионате и Кубке России, важно успешно выступить в этих турнирах.

— Ты будешь самым возрастным футболистом в команде. Видишь себя дядькой для молодых?

— На возраст вообще не обращаю внимания. Я ещё молодой и перспективный, на футбольном поле все равны. Если ты выдерживаешь конкуренцию, то выходишь и играешь, приносишь пользу. Только тренерский штаб будет решать, кто готов и кто будет попадать в состав.

— Финансовый вопрос не был самым главным?

— Верно. На бензин будут давать — уже хорошо (смеется). Я хочу играть и получать удовольствие. А уже в конце сезона сядем и поговорим, в контракте есть свои опции.

— Близость Нижнего Новгорода к Москве сказалась на твоём выборе?

— В том числе. Я всегда говорил, что для меня семья важна. Ничего страшного, что уеду в другой город на три месяца — всегда можно сесть в машину или поезд и быстро добраться до дома. Посмотрим, может и в Нижнем Новгороде останусь.

— Интерес со стороны других клубов был?

— Да. Кто-то обращался, куда-то я хотел, но мой переход блокировали. Ничего страшного, мне не привыкать за последние пять лет.

Футбол,Илья Жигулев,Спартак,
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