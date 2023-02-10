«На бензин будут давать — уже хорошо» - Глушаков о зарплате в "Пари НН"

Как ранее сообщили «Матч ТВ» в «ПАРИ НН», контракт с 36 летним Глушаковым подписан до конца текущего сезона. Стороны могут продлить соглашение еще на один сезон в случае обоюдной договорённости.
В январе Глушаков покинул «Химки» и стал свободным агентом. В нынешнем сезоне он провел 19 матчей, забил один мяч и сделал одну результативную передачу. Ранее полузащитник выступал за «Локомотив», «Ахмат» и «Спартак», в составе которого стал чемпионом России.
В «ПАРИ НН» Глушаков уже сыграл против «Локомотива» из Болгарии (1:1) на сборах в Турции и отметился голевой передачей.
— Денис, как себя чувствуешь перед возобновлением сезона?
— Настроение хорошее, на позитиве. Со здоровьем все хорошо.
— Почему выбрал «ПАРИ НН»?
— В середине января уехал в Турцию, тренировался индивидуально и с женским ЦСКА, за который играет моя жена — бегал, ходил в зал. Позже созвонились с «ПАРИ НН», договорились, что буду тренироваться с ними, поддерживать форму. И в дальнейшем будет видно, останусь в команде или нет.
Потом мне предложили контракт, но я попросил время на размышление по семейным обстоятельствам. Все это время я был сосредоточен на сборах, ничего не комментировал.
— Кто-то в команде из знакомых есть?
— С генеральным директором Равилем Камильевичем Измайловым знакомы еще по «Спартаку», знаю главного тренера Артема Сергеевича Горлова. Со многими ребятами пересекались в матчах. Но больше всех из футболистов знаю Славу Кротова — играли с ним в «Спартаке», Диму Стоцкого, Илью Жигулева.
В «ПАРИ НН» хорошая команда и атмосфера, мне все понравилось. Видно, что собран боеспособный коллектив, который способен решать поставленные задачи.
— Какие цели ставишь перед собой?
— Помогать команде, получать удовольствие от футбола, хочется пополнить голевой баланс. У нас матчи в чемпионате и Кубке России, важно успешно выступить в этих турнирах.
— Ты будешь самым возрастным футболистом в команде. Видишь себя дядькой для молодых?
— На возраст вообще не обращаю внимания. Я ещё молодой и перспективный, на футбольном поле все равны. Если ты выдерживаешь конкуренцию, то выходишь и играешь, приносишь пользу. Только тренерский штаб будет решать, кто готов и кто будет попадать в состав.
— Финансовый вопрос не был самым главным?
— Верно. На бензин будут давать — уже хорошо (смеется). Я хочу играть и получать удовольствие. А уже в конце сезона сядем и поговорим, в контракте есть свои опции.
— Близость Нижнего Новгорода к Москве сказалась на твоём выборе?
— В том числе. Я всегда говорил, что для меня семья важна. Ничего страшного, что уеду в другой город на три месяца — всегда можно сесть в машину или поезд и быстро добраться до дома. Посмотрим, может и в Нижнем Новгороде останусь.
— Интерес со стороны других клубов был?
— Да. Кто-то обращался, куда-то я хотел, но мой переход блокировали. Ничего страшного, мне не привыкать за последние пять лет.