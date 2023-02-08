Зоидзе возглавил сборную России по мини-футболу

Бесо Зоидзе назначен главным тренером мужской сборной России по мини-футболу. Об этом в среду сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.
Главным тренером женских национальных команд стал Михаил Крюков. Сергей Абрамов будет руководить юношескими сборными страны. Сроки контрактов со специалистами не разглашаются.
"Тренерская карьера подразумевает разные траектории, - сказал Зоидзе. - И когда тебе доверяют управлять главной командой страны, то возникает чувство радости и, одновременно, огромной ответственности. Прекрасно осознаю, что уровень давления в сборной будет кратно отличаться от клубного, ведь за игрой нашей команды будет следить вся страна. Сборная России является флагманом мини-футбола, которую уважают во всем мире. Мы обязаны поддерживать этот высочайший уровень. Более того, не просто поддерживать, но и эволюционно улучшать игру команды и достигать больших побед".
Зоидзе 49 лет, в качестве игрока он становился чемпионом России и победителем кубка страны. Тренерскую карьеру Зоидзе начал в 2007 году, работал в "Газпром-Югре", московских "Спартаке" и "Дине", с 2017 года возглавляет столичный КПРФ. В качестве наставника он побеждал в Лиге чемпионов, чемпионате России и кубке страны.